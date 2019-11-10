Певица сделала пластику, выбрав врача подешевле, и ей пришлось сильно пожалеть

Певица, модель и блогер Софи Элиза из Осло (Норвегия) оказалась одной из тех девушек, которые польстились на пластические операции, стремясь к совершенству. Ей было всего 19, когда она отправилась в Турцию, чтобы увеличить себе ягодицы, пишет Daily Mail.

Решение было не просто необдуманным, а опасным. Софи выбрала дешевую процедуру, которая вполне могла нанести вред здоровью. По ее словам, врач даже не счел нужным провести консультацию. Но в итоге девушка отделалась просто некачественной работой. Теперь ей 24, и она отчаянно желает вернуть все обратно. Блогер собирается отправиться в Лос-Анджелес — за новой операцией, которая вернет ей прежние формы.

Я устала от того, что мои ягодицы выглядят неестественно. Я не думала о последствиях, о том, как это будет выглядеть в 50. Но теперь я стала старше и многое пересмотрела. Любой мой выбор должен быть обдуманным, чтобы я никогда не пожалела,

— говорит Софи Элиза.