Канье Уэст захотел стать президентом

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер начал говорить, что будет баллотироваться. Публика встретила его слова смехом, на что Уэст спросил, над чем они смеются. Мы бы создали так много рабочих мест! Также он обратил внимание, что каждый третий афроамериканец сидит в тюрьме.

«Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта. У него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей», — добавил он.

В 2018 году Уэст заявил, что предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» оскорбителен для афроамериканцев: «Разве нам в Америке было хорошо раньше? Я сделал новую кепку, на которой написано «Сделаем Америку великой», и Трамп надел ее, так что он подстраивается и слушает», — поведал Уэст.