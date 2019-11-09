Золотые руки: отец четырех детей построил точную копию Хогвартса

Житель Юты (США) начал работу над созданием миниатюры Хогвартса, когда заметил, что изготовленная им кукла невероятно похожа на персонажа «Гарри Поттера» Рубеуса Хагрида, передает dailymail.co.uk.

По словам Тони, причиной, по которой он решил взяться за такой объемный проект, стал кризис среднего возраста. Отец четырех детей рассказал журналистам, что постройка миниатюрной копии Хогвартса просто была одной из тех вещей, которую он обязан был сделать. Тони добавил, что, несмотря на то, что он очень любит свою семью, он почувствовал, что в его жизни чего-то не хватает.

Я искал в творчестве что-то такое, что позволило бы мне больше наслаждаться жизнью,

— признался он.

Впрочем, жена Тони не была в восторге от его идеи, ведь, хорошо его зная, она сразу поняла, что всего лишь несколькими миниатюрами он не ограничится.

К счастью, у меня очень понимающая жена, которая позволяет мне этим заниматься,

— объяснил он.

Работа над миниатюрой Хогвартса заняла более года. Помимо замка, Тони также изготовил миниатюры Запретного леса, вокзал, Косой переулок и даже дом семьи Уизли в масштабе 1 к 87. Свое творение мужчина планирует отдать тематическому заведению, где оно сможет радовать посетителей.