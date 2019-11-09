Сб, 9.11.2019
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Фанаты в восторге! Ани Лорак сменила цвет волос и прическу
ФОТО!

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Популярная певица Ани Лорак, которая недавно приехала в Киев и прогулялась по Подолу, решила поэкспериментировать с образом. Результатами артистка поделилась на своей странице в Instagram, передает Сегодня.

Так, в своем блоге артистка опубликовала фото, на котором позирует с длинными волосами и челкой. Кроме того, изменился и цвет волос Ани Лорак – с теплого на более насыщенный.

С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!,

– нейтрально подписала кадр Ани Лорак.

Поклонники позитивно оценили новый образ Ани Лорак: "Какая вы красивая", "Вам очень подходит челка", "Вау, вам очень хорошо", – пишут они. Отметим, учитывая, что до этого волосы певицы были гораздо короче, можно предположить, что на фото Ани позирует в парике.

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