Фанаты в восторге! Ани Лорак сменила цвет волос и прическу

Так, в своем блоге артистка опубликовала фото, на котором позирует с длинными волосами и челкой. Кроме того, изменился и цвет волос Ани Лорак – с теплого на более насыщенный.

Поклонники позитивно оценили новый образ Ани Лорак: "Какая вы красивая", "Вам очень подходит челка", "Вау, вам очень хорошо", – пишут они. Отметим, учитывая, что до этого волосы певицы были гораздо короче, можно предположить, что на фото Ани позирует в парике.