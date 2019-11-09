Фанаты в восторге! Ани Лорак сменила цвет волос и прическу
Популярная певица Ани Лорак, которая недавно приехала в Киев и прогулялась по Подолу, решила поэкспериментировать с образом. Результатами артистка поделилась на своей странице в Instagram, передает Сегодня.
Так, в своем блоге артистка опубликовала фото, на котором позирует с длинными волосами и челкой. Кроме того, изменился и цвет волос Ани Лорак – с теплого на более насыщенный.
С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья! Хорошего, теплого дня!,
– нейтрально подписала кадр Ани Лорак.
Поклонники позитивно оценили новый образ Ани Лорак: "Какая вы красивая", "Вам очень подходит челка", "Вау, вам очень хорошо", – пишут они. Отметим, учитывая, что до этого волосы певицы были гораздо короче, можно предположить, что на фото Ани позирует в парике.