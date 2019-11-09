Анастасия Волочкова кардинально сменила образ и поделилась фото с подписчиками
Известная российская балерина Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж. Она состригла свои привычные для поклонников длинные волосы и оставила короткую стрижку.
— Как вам мои перевоплощения? — поинтересовалась она у подписчиков.
Она также подчеркнула, что над ее новым образом работали профессиональные стилисты, и пожелала пользователям соцсети хорошего дня.
Под фотографией сразу же стали хвалить новую стрижку звезды.
Красотка Настя. Вам очень красиво с новой стрижкой!
Шикарно. Стильно и сдержанно. При этом очень дорого...
Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде!
Ранее Анастасия Волочкова поделилась советом об отношениях. Она рассказала, что главное в любви — это быть самими собой.