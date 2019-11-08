Эстонская певица Ника Марула покорила «Голос» на Первом канале

Песня получила дважды платиновый статус в США и была номинирована на премию Brit Award за лучший британский сингл. Успех песне принесла рекламная кампания браузера Internet Explorer 9. До коммерческого успеха песни Клэр подрабатывал риэлтором. В 2006 — 2007 годах Алекс Клэр встречался с обладательницей «Грэмми» Эми Уайнхаус. В шоу «Голос» песню исполнял Илья Хвостов.

Отметим, что Ника зрителю и слушателю из Эстонии знакома благодаря участию в конкурсе Eesti Laul, участники которого борятся за право представить Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». Она также записала совместную песню с эстонским музыкантом Уку Сувисте, уже покорившим российского зрителя благодаря проекту «Голос».