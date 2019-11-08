Видео с Егором Кридом и Юлией Александровой бьет рекорды просмотров

В сети бурно обсуждают трейлер фильма «Не Идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях. За сутки на YouTube ролик набрал почти миллион просмотров и более трех тысяч комментариев. За полмиллиона просмотры перевалили и на странице Крида в Instagrам.

В картине Марюса Вайсберга по сценарию Жоры Крыжовникова музыкант сыграл робота, который создан, чтобы быть идеальным возлюбленным. Поклонники Егора Крида пишут, что не могут дождаться премьеры, назначенной на 16 января 2020 года.