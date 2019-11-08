Пт, 8.11.2019
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Мать Бритни Спирс годами скрывала, что машиной задавила ребенка

Бритни Спирс

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage

Как рассказала родительница погибшего мальчика, автоледи ни разу не извинилась перед его семьей. Об этом пишет Пятый канал.

Линн, мать американской поп-звезды Бритни Спирс, задавила 12-летнего мальчика. Жуткую историю поведал американский сайт RadarOnline.

В 1975 году 20-летняя Линн двигалась на автомобиле по улице Кентвуда, штат Луизина и случайно переехала подростка Энтони Уинтерса. В тот момент местный мальчик был на велосипеде.

Девушке не предъявили обвинений. Власти признали, что произошел несчастный случай. С этим согласились и родители Энтони. Однако это не мешало автоледи извиниться за то, что ребенок оказался под колесами именно ее машины. По словам матери подростка Ивонн Уинтерс, за 44 года Линн ни разу с ней не общалась.

Как уточняют источники сайта, история с задавленным мальчиком периодически преследует Спирс. Говорить об этом она не любит. От журналистов дама не скрыла, что история имела место, но комментировать отказалась.

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