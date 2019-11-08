Мать Бритни Спирс годами скрывала, что машиной задавила ребенка

В 1975 году 20-летняя Линн двигалась на автомобиле по улице Кентвуда, штат Луизина и случайно переехала подростка Энтони Уинтерса. В тот момент местный мальчик был на велосипеде.

Девушке не предъявили обвинений. Власти признали, что произошел несчастный случай. С этим согласились и родители Энтони. Однако это не мешало автоледи извиниться за то, что ребенок оказался под колесами именно ее машины. По словам матери подростка Ивонн Уинтерс, за 44 года Линн ни разу с ней не общалась.