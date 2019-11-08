Суд отказался расторгнуть брак Лолиты

По окончании слушания Иванов вышел к представителям СМИ и заявил, что в столь неблагополучном для него исходе виноваты журналисты. Также фитнес-тренер подчеркнул, что пытался спасти брак с Лолитой.

«Я не раз уже говорил, что над отношениями должны работать оба. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. Наши отношения стали сходить на нет. Мы перестали понимать друг друга, и это не могло долго продолжаться. И вообще, если бы не вмешательство прессы, нас бы давно уже развели, чего я очень хочу», — сказал он.

Пятый брак певицы продлился около девяти лет. Иванов ранее признавался, что мечтал об общих детях, но артистка не поддержала его в этом.

После расставания с тренером Лолита пресекла общение с его близкими, чему тот сильно удивился. «Раньше, когда мы жили вместе, Лолита и Настя (дочь Дмитрия от первого брака) общались, ладили между собой, я особо не вмешивался в их отношения. Теперь Лола ее заблокировала. Хорошо знаю Лолину маму, но она тоже мне ничего не пишет. Мои родители и друзья, конечно, удивляются тому, что читают сейчас в Интернете. Наверное, они согласились с моим решением, но в первую очередь его надо принять Лоле. Она странно себя вела и продолжает это делать до сих пор», — делился мужчина.

55-летняя Лолита не комментирует его слова, зато признается, что сильно переживает из-за развода. Но при этом не собирается ставить крест на личной жизни. Так, недавно она сообщила поклонникам, что, возможно, у нее намечается новый роман.

«Это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек», — рассказала артистка.

Иванов тоже не одинок. Известно о его романе с косметологом Ольгой Кулиевой. Поговаривали, что отношения пары длятся давно, якобы начались они, когда мужчина еще был женат. Экс-супруг Лолиты опроверг информацию.