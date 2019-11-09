Полиция остановила автомобиль с пьяной эстонкой за рулем: автоледи показала полицейским характер
Иногда приятно вспомнить что-то из прошлого, эта традиция уже много лет радует зрителей эстонской программы Reporter на Kanal 2. Каждый день зрителям напоминают, какие сюжеты были самыми популярными в этот день 5 лет назад. И вот мы наткнулись на следующее видео!
Полиция решила проверить на трезвость эту жительницу Тарту и не прогадала. Дама была в состоянии алкогольного опьянения и решила показать стражам порядка свой характер. Машину должны были эвакуировать на платную стоянку, но дама сказала, что она никуда не пойдет и останется в автомобиле, так как у нее нет дома. Полиция была удивлена и поинтересовалась, как это так, на алкоголь деньги есть, а на отель нет. Женщина сказала, что с такими низкими зарплатами может позволить себе лишь пиво!
Было весело, скорее смотрите и вспоминайте!