Полиция остановила автомобиль с пьяной эстонкой за рулем: автоледи показала полицейским характер

Полиция решила проверить на трезвость эту жительницу Тарту и не прогадала. Дама была в состоянии алкогольного опьянения и решила показать стражам порядка свой характер. Машину должны были эвакуировать на платную стоянку, но дама сказала, что она никуда не пойдет и останется в автомобиле, так как у нее нет дома. Полиция была удивлена и поинтересовалась, как это так, на алкоголь деньги есть, а на отель нет. Женщина сказала, что с такими низкими зарплатами может позволить себе лишь пиво!