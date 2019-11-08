Ольга Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова

По данным неназванных источников, в ноябре 2013 года Бузова трижды обращалась через консьержа жилого комплекса к полицейским. Участковому по московскому району Якиманка она сообщала о побоях от мужа.

Полицейский посещал съемную квартиру пары в центре Москвы и уточнял обстоятельства. Как утверждается, Тарасов успокаивался, а Бузова отказывалась фиксировать побои, в связи с чем дальнейшие разбирательства не проводились. Источник пояснил, что певица говорила участковому о нежелании выносить это на публику.

Ранее телеведущая призналась, что сталкивалась с домашним насилием. По ее словам, ей было страшно рассказывать о происходящем. Журналисты предположили, что речь идет именно о Тарасове.

Тарасов и Бузова поженились в 2012 году, в декабре 2016-го пара официально развелась.