Не долго мучилась. Похудевшая Лолита призналась, что у нее появился новый молодой ухажер

Злые языки уже настроили теорий, зачем это всё было начато, но артистка пресекла их на корню.

Летом этого года Лолита пыталась развестись со своим мужем Дмитрием Ивановым, раскрывая на всю страну печальные подробности расставания. Тренер по сквошу в прекрасной физической форме нашёл на стороне более молодую и подтянутую бизнесвумен, а тут ещё Лолита надумала худеть и заниматься спортом. Фанаты сразу решили, что картина ясна, но, как оказалось, поспешили с выводами, пишет Starhit.

Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям. <...> Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьёт мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек,

— сказала она.

Действительно, артистка в последнее время серьёзно занялась собой: стала правильно питаться и заниматься спортом. А плотный концертный график не позволяет расслабиться. Судя по всему, певица решила поскорее оставить в прошлом свои неудавшиеся отношения и нацелиться на новые — с тем самым приятным молодым человеком.

И хоть поклонники просили подробностей, певица оставила их при себе. Зато с удовольствием рассказала о том, насколько она ошибалась в Дмитрии.

Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела...