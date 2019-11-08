Пт, 8.11.2019
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«Плохая память»: Тарзан и Наташа Королева назвали главную причину счастливого брака

Сергей Глушко и Наташа Королева

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Известная певица Наташа Королева побывала вместе с супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) на шоу "Пятница с Региной". Звёздная пара раскрыла успех долгого и счастливого брака, пишут Аргументы.

Секрет - в плохой памяти,

- ответил на вопрос мужа Регины Тодоренко Влада Топалова Глушко.

На вопрос , когда они последний раз ссорились с Наташей, Глушко заявил, что не помнит и "как будто обнулился". По его словам, любящие друг друга люди не зацикливаются на таких мелочах.

Тогда Тодоренко предложила паре сыграть в игру. Ведущая задала певице вопрос, когда у них с Тарзаном был первый поцелуй. На что Наташа Королева иронично ответила:

Нуу, у меня прочерк!! Я не помню.

Зато супруг сразу рассказал историю первого свидания, напомнив, что они встретились в гостинице "Пекин".

Это было свидание… Неожиданно и спонтанно,

- отметила певица, похвалив Тарзана за хорошую память.

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