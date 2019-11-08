Вышла на сцену и побрилась наголо: в Таллинне открылась провокационная выставка

Вчера, 7 ноября, в галерее EKA 32-летняя эстонская художница Марта Ваарик открыла свою провокационную выставку «Я плыву под парусами мимо пирамид и ни одна **** мне не помешает». Для Марты это уже шестая по счету персональная выставка.