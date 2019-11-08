Вышла на сцену и побрилась наголо: в Таллинне открылась провокационная выставка
Вчера, 7 ноября, в галерее EKA 32-летняя эстонская художница Марта Ваарик открыла свою провокационную выставку «Я плыву под парусами мимо пирамид и ни одна **** мне не помешает». Для Марты это уже шестая по счету персональная выставка.
Мы можем попытаться спасти наш мир, а если мы воспитываем наших детей эмпатически, они будут делать это уже более естественно,
— пояснила Ваарик, видимо подразумевая под этим то, что нужно воспитывать эмпатию в детях. Тогда они вырастут небезразличными к чужому горю.
В рамках открытия Ваарик также выступила перед зрителями, а ее речь сопровождалась действиями тату-мастера, который сбрил волосы женщины и начал делать татуировку на ее затылке.
Выставка продлится до 30 ноября.