Филипп Киркоров: «Сейчас главное – не разжиреть»

Ему со мной трудно. Я все время меняю время тренировок — такой у меня график непредсказуемый. Но все равно занимаюсь, потому что нужно поддерживать фитнес-форму. Тренер обещает, что скоро я полюблю спорт и не смогу без него жить. Пока же от одной мысли, что завтра тренировка, у меня начинает портиться настроение. Я беру себя в руки. И, если начал, делаю все до конца — через не могу,