Филипп Киркоров: «Сейчас главное – не разжиреть»

Публичная профессия обязывает певца прекрасно выглядеть в любых обстоятельствах. Киркоров не скрывает, что занимается спортом и старается придерживаться диеты. Сейчас для него главное — не потерять хорошую физическую форму к новогодним корпоративам, пишет Стархит.
52-летний поп-король российской эстрады тренируется под чутким наблюдением специалиста, который раньше работал над телом Полины Гагариной. Филипп Бедросович признается, что поначалу занятия давались ему тяжело, и дело вовсе не в отсутствии выносливости.
Ему со мной трудно. Я все время меняю время тренировок — такой у меня график непредсказуемый. Но все равно занимаюсь, потому что нужно поддерживать фитнес-форму. Тренер обещает, что скоро я полюблю спорт и не смогу без него жить. Пока же от одной мысли, что завтра тренировка, у меня начинает портиться настроение. Я беру себя в руки. И, если начал, делаю все до конца — через не могу,
— признался кумир миллионов.
Пока Филипп вполне доволен фигурой и худеть не намерен. Так что спорт ему нужен, скорее, для поддержания тонуса и укрепления здоровья.
Чтобы продлить свое физическое самочувствие годков на 10–15, выглядеть подтянутым и быть физически активным, мне нужен фитнес. Сейчас для меня главное — не разжиреть. Так что не ждите от меня форм культуриста или Шварценеггера. Я не качаюсь, железо не поднимаю. Не собираюсь делать из себя качка,
— отметил он.
Певец также вынужден держать себя в ежовых рукавицах в плане отказа от блюд, способствующих набору лишнего веса. Правда, к диетологу артист еще не обращался, старается самостоятельно составлять план своего питания.
Я знаю, что мне можно, а что нельзя. В принципе могу позволить все, но в пределах разумного. Сейчас я на диете. Поэтому рассуждать на тему питания не хочу. А то еще сорвусь и поеду в ресторан, наемся вкусностей. А мне нельзя — впереди новогодние огоньки. Надо держать себя в форме. Артист должен быть красивым!
— подчеркнул Киркоров в разговоре с «Собеседником».