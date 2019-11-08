В Москве двое похитителей украли Бузову

Как стало известно, картонная Бузова исчезла из торгового центра. Девушка и парень беспрепятственно вошли в магазин под видом покупателей, а затем, не мешкая, схватили картонный образ Ольги и понесли его к выходу. Чтобы Бузова не замерзла (а может, чтобы ее никто не вычислил), ребята заботливо надели на ее голову пакет.

Как отмечает Mash, избежать наказания нарушителям не удалось. Молодых людей задержали за распитием спиртных напитков в общественном месте. За Бузову, впрочем, им отвечать, скорее всего, не придется, поскольку полицейские захотели сфотографироваться с картонной звездой.