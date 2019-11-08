Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным

Специалист обещает насыщенную зиму Близнецам . По его словам, у представителей этого знака Зодиака появится много новых знакомых, и каждый из них даст вам что-то крайне ценное и свое. Вы сможете найти свою вторую половинку, поэтому чаще выходите в общество, не стесняйтесь заводить разговор, ведь энергетика периода обязательно сведет вас с тем, кто изменит вашу жизнь одним лишь своим появлением.

Девы в 2020 году наконец-то избавятся от постоянно сопровождающей их усталости. Тема саморазвития и личностного роста захватит вас с головой и принесет свои плоды. Вы почувствуете первые положительные перемены в сфере своей работы. Вас ждет новая должность, более выгодное предложение или смена деятельности. Не бойтесь трудностей и перемен, и знайте, что в итоге этот путь приведет вас туда, о чем вы не смели мечтать.