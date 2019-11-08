Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным

Российский астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака стоит рассчитывать на судьбоносные изменения в 2020 году, пишет Topnews.
Специалист обещает насыщенную зиму Близнецам. По его словам, у представителей этого знака Зодиака появится много новых знакомых, и каждый из них даст вам что-то крайне ценное и свое. Вы сможете найти свою вторую половинку, поэтому чаще выходите в общество, не стесняйтесь заводить разговор, ведь энергетика периода обязательно сведет вас с тем, кто изменит вашу жизнь одним лишь своим появлением.
Девы в 2020 году наконец-то избавятся от постоянно сопровождающей их усталости. Тема саморазвития и личностного роста захватит вас с головой и принесет свои плоды. Вы почувствуете первые положительные перемены в сфере своей работы. Вас ждет новая должность, более выгодное предложение или смена деятельности. Не бойтесь трудностей и перемен, и знайте, что в итоге этот путь приведет вас туда, о чем вы не смели мечтать.
Скорпионам Павел Глоба советует расстаться с негативом и наполнить свою жизнь позитивными эмоциями. В середине зимы представители этого знака переживут головокружительное продвижение по карьере, что принесет вам большую прибыль. Деньги вы сможете вложить так, что потом будете жить припеваючи до конца своей долгой жизни. Вы сможете заниматься деятельностью ради удовольствия, а не ради заработка, поэтому больше мечтайте, стройте планы и думайте о прекрасном.