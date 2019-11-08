Гороскоп на 8 ноября: Девы готовы к умственному труду, а Рыбам пойдет на пользу путешествие

Овен

Ваш организм может подавать тревожные сигналы, поэтому самое время заняться его оздоровлением.

Телец

В этот день лучше никому не давать в долг, потому что есть риск того, что вам не вернут деньги или вещи.

Близнецы

Постарайтесь посвятить день наведению порядков, благоустройству, апгрейту и улучшению во всех жизненных сферах.

Рак

Звезды предрекают вам лень и полное нежелание работать, так что придется делать над собой усилие.

Лев

Если вы займетесь наведением порядка и освободите место от ненужных вещей, то найдете что-то, что давно потеряли.

Дева

Постарайтесь не заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день лучше напрягать мозги, а не тело.

Весы

У вас возможны проблемы с коллегами. Имейте в виду, что вы вряд ли сможете выяснить отношения мирным путем.

Скорпион

Благоприятный день для планирования, но пока не спешите приступать к реализации задуманного.

Стрелец

Постарайтесь избавиться от неисправных вещей, которые портят жизнь, чтобы избежать возможного травматизма.

Козерог

Проведенное время в коллективе единомышленников поднимет вам настроение и зарядит оптимизмом.

Водолей

Старайтесь не транжирить в этот день. Но при этом найдите время для ухода за своей внешностью, советует «Сегодня».

Рыбы