Гороскоп на 8 ноября: Девы готовы к умственному труду, а Рыбам пойдет на пользу путешествие

Двойственные дни продолжаются — сегодня с утра и почти до четырех часов дня на нас влияют 12-е лунные сутки. А ближе к вечеру в силу вступает 13-й лунный день. Энергетика этих дней сходна между собой. Главное, что надо делать сегодня — это проявлять заботу о других людях. Постарайтесь дарить больше любви и тепла окружающим, но делайте это мягко и ненавязчиво.
Овен
Ваш организм может подавать тревожные сигналы, поэтому самое время заняться его оздоровлением.
Телец
В этот день лучше никому не давать в долг, потому что есть риск того, что вам не вернут деньги или вещи.
Близнецы
Постарайтесь посвятить день наведению порядков, благоустройству, апгрейту и улучшению во всех жизненных сферах.
Рак
Звезды предрекают вам лень и полное нежелание работать, так что придется делать над собой усилие.
Лев
Если вы займетесь наведением порядка и освободите место от ненужных вещей, то найдете что-то, что давно потеряли.
Дева
Постарайтесь не заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день лучше напрягать мозги, а не тело.
Весы
У вас возможны проблемы с коллегами. Имейте в виду, что вы вряд ли сможете выяснить отношения мирным путем.
Скорпион
Благоприятный день для планирования, но пока не спешите приступать к реализации задуманного.
Стрелец
Постарайтесь избавиться от неисправных вещей, которые портят жизнь, чтобы избежать возможного травматизма.
Козерог
Проведенное время в коллективе единомышленников поднимет вам настроение и зарядит оптимизмом.
Водолей
Старайтесь не транжирить в этот день. Но при этом найдите время для ухода за своей внешностью, советует «Сегодня».
Рыбы
В этот день благоприятны дальние поездки, путешествия, командировки. Вы получите массу приятных впечатлений.