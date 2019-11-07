Какие события ждут нас в ноябре 2019 года: прогноз Василисы Володиной

В социальных сетях астролог поделилась своими мыслями о том, каким будет ноябрь для всех нас. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы преодолеть любые неурядицы на своем пути.

Общий прогноз на ноябрь

Первое, что Василиса Володина отмечает в прогнозе, — главные задачи на ноябрь. В это время стоит оглянуться назад и посмотреть на то, что нам удалось сделать за этот год, ведь он подходит к завершению.

Астролог считает, что ноябрь 2019 года будет отражением января этого же года. Нужно вспомнить, как начинался этот год, чтобы не повторить ошибок и исправить недочеты.

Из планет очень важно выделить ретроградный Меркурий, который пробудет в таком состоянии до 20 числа. В это время могут срываться важные дела, отменяться встречи, происходить незапланированные изменения в расписании. В работе и бизнесе возможны некоторые неурядицы и задержки, зато в домашних делах все должно быть максимально благоприятно. Это хороший месяц для того, чтобы провести его с семьей, близкими.

Это будет напряженный месяц, в который придется смириться с некоторыми проблемами. Нужно больше времени проводить в оптимистичном настроении.

Советы Василисы Володиной для Знаков Зодиака

Общие советы — это хорошо, но все Знаки очень разные в плане энергетики, поэтому для каждого астролог составила отдельные рекомендации.

Овен. В конце этого непростого месяца стоит быть осторожнее с деньгами. Нужно быть экономнее и расчетливее. В отношениях с людьми лучше избегать ссор и неурядиц, излучать больше позитива.

Телец. Тельцам нужно подождать конца месяца, прежде чем делать какие-то шаги. Лучше не спешить и не совершать необдуманных поступков, потому что последствия могут оказаться плачевными.

Близнецы. Месяц будет крайне непростым, поэтому следует сосредоточиться на позитивных эмоциях. Нужно больше отдыхать, проводить время с приятными людьми. Негатив сделает рутину еще более опасной.

Рак. Ракам стоит сосредоточиться на общении с близкими: родителями, второй половинкой, детьми. Это время, когда финансовые дела, работа и деловая рутина в целом должны уйти на второй план.

Лев. В ноябре стоит не приобретать, а избавляться от всего лишнего. Нужно навести порядок в доме и сделать генеральную уборку. Это поможет очистить энергетику дома от негатива и привлечь больше удачи в семью.

Дева. Отличное время для общения, возобновления отношений со старыми друзьями и знакомыми. Также астролог рекомендует не бросать начатые дела, а доводить их до логического завершения.

Весы. Представителям этого Знака в ноябре стоит рассчитывать только на себя. В крайнем случае можно обратиться за поддержкой к близким друзьям, но не искать помощи у коллег и людей с работы.

Скорпион. Василиса Володина советует этим людям быть предельно осторожными на дороге, причем как в роли водителя, так и в роли пешехода. Не нужно бояться отвечать на дерзость людей. Компромиссами делу не поможешь.

Стрелец. У Стрельцов начинается довольно удачный период, в который им удастся преуспеть практически во всех сферах. Нужно лишь верить в себя и не бросать начатые дела.

Козерог. Козерогам следует разобраться в своих делах и проблемах. Откладывать на потом ничего не стоит. Лучше как следует подчистить накопившиеся задачи.

Водолей. Этих людей ждет встреча с дилеммами. Главный выбор придется сделать между работой и домом. Важно, что обе эти дороги — правильные. Нужно лишь определиться заранее с выбором пути.