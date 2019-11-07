Прирожденные лидеры по Знаку Зодиака

Все стремятся к лидерству, однако далеко не каждому удается зарекомендовать себя в обществе так, чтобы люди прислушивались к их мнению. Заработать безупречную репутацию уверенного, целеустремленного и приятного человека очень сложно. Правда, у некоторых представителей зодиакального круга есть способность управлять людьми. У них есть развитая интуиция, обаяние и харизма, которые привлекают окружающих. Представители этих шести Знаков Зодиака — лучшие лидеры.

Овен

Воинственный Овен — безупречный лидер. Он может управлять окружающими, но также готов брать на себя ответственность и защищать их. Близкие Овна могут быть спокойны: они в надежных руках. Представитель этого Знака — сильная личность, у которой всегда много энергии и энтузиазма, чтобы действовать и достигать целей. Овну необходимо получать легкий стресс, чтобы чувствовать себя живым. Он был рожден, чтобы работать, руководить и заниматься решением проблем.

Рак

Ответственный Рак никогда не нарушает правила и всегда живет по совести. Он серьезно относится к своей жизни, готов усердно работать и помогать окружающим. Рак очень уважает себя, своих близких и даже незнакомых людей. Это его огромное преимущество, которое и делает его лидером. Предпочитает действовать из тени, используя продуманные маневры и не вступая в открытую конкуренцию. Его смело можно назвать «серым кардиналом». Как правило, эта скрытая деятельность приносит большие результаты, чем те, которых могут добиться лидеры, идущие напролом.

Лев

Рожденный под Знаком Льва имеет необычный талант. Он может влиять на других и обладает удивительной способностью убеждать. Лев может поладить с любым и «уболтать» его на выгодные (для себя же) условия. Лидер, который верит в себя, свои идеи и своих людей, источает бесконечный поток позитивной энергетики. Лев буквально заражает оптимизмом, разжигает азарт и мотивирует к победе.

Весы

Весы — гармоничный Знак. Дипломатичность и гибкость позволяют ему занимать лидирующие позиции и при этом не прибегать к жестким методам управления и манипулирования. Развитые лидерские и социальные навыки позволяют устанавливать контакт с разными людьми. Дипломатичному лидеру запросто удается сгладить конфликт, расположить собеседника к себе, выстроить доверительные отношения, выслушать и подменить чужое мнение. Окружающие, не отдавая себе в этом отчета, начинают говорить и делать то, чего хочет их тайный управитель.

Стрелец

Конкуренция вдохновляет и заряжает Стрельца. Он любит добиваться своего, особенно в условиях жесткой борьбы. Предпочитает использовать честные и прямые рычаги управления. Вместо того чтобы юлить и играть втемную, Стрелец идет напролом, подавляя противников своим напором. Такие яркие качества вызывают уважение у окружающих, заряжают их энтузиазмом и решительностью. Уверенность Стрельца позволяет ему выходить за рамки дозволенного, получать подарки Фортуны и достигать успеха в любом деле.

Козерог