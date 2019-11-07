Андрей Малахов извинился перед Ольгой Серябкиной из-за «Рынка шкур»

Для меня это как поскользнуться на ровном месте. Мы показываем, что всем известным людям поступают предложения. Я понимаю, что для Рудовой эскорт не главная мотивация в жизни, если бы ей это было надо, она бы счастливо жила на Рублёвке. Серябкину я лично не знаю, я извинился перед ней, когда мне позвонили журналисты,