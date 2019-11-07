Анфиса Чехова в кружевном белье воспламенила поклонников

Я абсолютно согласна с француженками: «На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!». И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?