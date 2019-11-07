Анфиса Чехова в кружевном белье воспламенила поклонников

41-летняя Анфиса Чехова показала пышные формы. Телезвезда опубликовала в Instagram подборку фотографий, на которых позирует в кружевном нижнем белье. Пост оказался рекламным, но тем не менее впечатлил многих поклонников, пишет Экспресс газета.
Я абсолютно согласна с француженками: «На женщине может быть надето всё что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее бельё!». И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?
— провозгласила автор публикации.
Откровенные фото Анфисы Чеховой собрали море комментариев. «Роскошная, сексуальная Анфиса», «Вот это класс», «Я воспламенился», «Очень красиво и волнительно», «Аппетитная штучка», — признавались фанаты ведущей.
Другие — в значительном меньшинстве — высказали свое «фи». «Этой женщине постоянно нужно раздеваться», «Кого и чем вы хотите удивить?» — попрекнули Чехову критики.