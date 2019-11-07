Готовится к «Евровидению»? Ольга Бузова запела на английском

Такой вывод поклонники артистки сделали после того, как она перевела на английский свой хит «Мало половин» и опубликовала в Instagram видео с репетиции обновленной композиции.

Интернет-пользователи, конечно, не преминули высказаться по поводу желания Бузовой представлять Россию на конкурсе. В частности, пошутили о сомнительном таланте ведущей «Дома-2» и об отсутствии у нее вокальным данных. «Интересно, она знает, что там живьем петь надо?», «Езжайте, топить Россию так по полной! А чего, таких от России еще не было, безголосых! 1 место однозначно наше будет…» — принялись зубоскалить в соцсети.