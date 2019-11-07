Готовится к «Евровидению»? Ольга Бузова запела на английском
Поющая ведущая Ольга Бузова, похоже, всерьез вознамерилась принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в следующем году, пишет Экспресс газета.
Такой вывод поклонники артистки сделали после того, как она перевела на английский свой хит «Мало половин» и опубликовала в Instagram видео с репетиции обновленной композиции.
Интернет-пользователи, конечно, не преминули высказаться по поводу желания Бузовой представлять Россию на конкурсе. В частности, пошутили о сомнительном таланте ведущей «Дома-2» и об отсутствии у нее вокальным данных. «Интересно, она знает, что там живьем петь надо?», «Езжайте, топить Россию так по полной! А чего, таких от России еще не было, безголосых! 1 место однозначно наше будет…» — принялись зубоскалить в соцсети.
Напомним, агент Бузовой Антон Богословский не так давно прокомментировал слухи о том, что его подопечная поедет на «Евровидение-2020», которое пройдет в Роттердаме. Он подчеркнул, что кандидатуру участника будет определять Первый канал и если Ольге поступит подобное предложение, она его обязательно рассмотрит.