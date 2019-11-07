Чт, 7.11.2019
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  • Водители шеи посворачивали?! Горячая брюнетка из Эстонии вышла на середину дороги в бикини

Водители шеи посворачивали?! Горячая брюнетка из Эстонии вышла на середину дороги в бикини
ФОТО!

Kuvatõmmis Instagramist: Anita Sibul

ФОТО: Anita Sibul/ Instagram

Блогер из Эстонии Анита Сибул большую часть времени за границей: при любой удобной возможности девушка покидает родные края и отправляется в жаркие страны. 

На этот раз Анит, которая в недавнем выпуске телепередачи «Õhtu!» рассказала о своих путешествиях, отправилась на Гавайи. В интервью девушка объяснила, что, при желании, можно спланировать свой отдых так, чтобы это не вылетало в копеечку. По ее словам, то, что мы видим в Instagram, далеко не всегда соответствует действительности. 

Впрочем, к самому свежему снимку, это, наверное не относится. В Instagram Анита поделилась фотографией, на которой она запечатлена вышагивающей по проезжей части. Босая девушка идет прямо по середине дороги в бикини морковного цвета. 

Опасная зона, 

— подписала она кадр.

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