Водители шеи посворачивали?! Горячая брюнетка из Эстонии вышла на середину дороги в бикини

На этот раз Анит, которая в недавнем выпуске телепередачи «Õhtu!» рассказала о своих путешествиях, отправилась на Гавайи. В интервью девушка объяснила, что, при желании, можно спланировать свой отдых так, чтобы это не вылетало в копеечку. По ее словам, то, что мы видим в Instagram, далеко не всегда соответствует действительности.