Водители шеи посворачивали?! Горячая брюнетка из Эстонии вышла на середину дороги в бикини
Блогер из Эстонии Анита Сибул большую часть времени за границей: при любой удобной возможности девушка покидает родные края и отправляется в жаркие страны.
На этот раз Анит, которая в недавнем выпуске телепередачи «Õhtu!» рассказала о своих путешествиях, отправилась на Гавайи. В интервью девушка объяснила, что, при желании, можно спланировать свой отдых так, чтобы это не вылетало в копеечку. По ее словам, то, что мы видим в Instagram, далеко не всегда соответствует действительности.
Впрочем, к самому свежему снимку, это, наверное не относится. В Instagram Анита поделилась фотографией, на которой она запечатлена вышагивающей по проезжей части. Босая девушка идет прямо по середине дороги в бикини морковного цвета.
Опасная зона,
— подписала она кадр.