На странице Анастасии Заворотнюк появилось фото с мужем

На официальной странице в Instagram известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас проходит лечение в реабилитационном центре под Москвой, впервые за долгое время появилась публикация.
Отметим, что пока звезда сериала "Моя прекрасная няня" болеет, ее страницу ведет семья. Поэтому, кто именно опубликовал снимок актрисы с ее супругом Петром Чернышевым, неизвестно.
Опубликованный снимок звездных супругов также сопровождается и текстом, в котором желается от всей семьи Анастасии Заворотнюк удачи известному фигуристу на выступлении в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".
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У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!
– сказано в сообщении.