Чт, 7.11.2019
Лето в душе! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась снимком в трусах СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • На странице Анастасии Заоротнюк появилось фото с мужем

На странице Анастасии Заоротнюк появилось фото с мужем

Анастасия Заворотнюк с мужем.

ФОТО: Anna Sergeyeva / RIA Novosti

На официальной странице в Instagram известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас проходит лечение в реабилитационном центре под Москвой, впервые за долгое время появилась публикация. 

Отметим, что пока звезда сериала "Моя прекрасная няня" болеет, ее страницу ведет семья. Поэтому, кто именно опубликовал снимок актрисы с ее супругом Петром Чернышевым, неизвестно.

Опубликованный снимок звездных супругов также сопровождается и текстом, в котором желается от всей семьи Анастасии Заворотнюк удачи известному фигуристу на выступлении в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".

Смотри фото ЗДЕСЬ!

У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!

 – сказано в сообщении.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ