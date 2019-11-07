Чт, 7.11.2019
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  • Уроженцы Канарских островов впервые в Тарту увидели снег: реакция - бесценна (ВИДЕО)

Уроженцы Канарских островов впервые в Тарту увидели снег: реакция - бесценна (ВИДЕО)

Первый в Тарту снег вчера после обеда - не первый в Южной Эстонии. В Валга уже несколько дней идет снег. 

Если коренной житель Тарту не видит ничего необычного в том, что в ноябре идет снег и в магазинах продаются рождественские украшения, то иностранные студенты моментально достают из карманов смартфоны, чтобы запечатлеть это событие - они никогда в жизни не видели снега. 

Но не все родившиеся в Эстонии люди с радостью воспринимают раннее наступление зимы, они не готовы ни к морозам, ни к снегу. 

Иностранные студенты Кристиан и Альба впервые увидели настоящий снег, потому что они сам с Канарских островов и там люди не знают, что такое снег. Стоит отметить, что им снег понравился. Они приехали сюда по программе Erasmus и проживут в Тарту до января. Ребята надеются увидеть как можно больше снега этой зимой.

Смотрите видеоинтервью программы Reporter!

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