Василиса Володина рассказала, кому звезды сулят большое счастье в период с 7 по 17 ноября

Это время, когда сама судьба может с кем-то сыграть злую шутку, а для кого-то стать настоящим спасением, счастливым глотком воздуха. Никогда еще эти три знака Зодиака не были так счастливы, говорит астролог, и сейчас наступает время их везения, их удачи во всем. А, начнется все с того, что Венера начнет свое судьбоносное движение в сторону Юпитера, и звездные врата откроются счастью.

Это самое шикарное время уходящего года, которое продлится целых 10 дней и оставит свой отпечаток на каждом из 12 созвездий.

К сожалению, некоторым придется туго в этот момент, они будут вынуждены жертвовать своим счастьем ради благополучия кого-то другого. Эти жертвы придется сделать, даже если будет очень сложно, но сердце подскажет правильное решение, и нужно следовать зову сердца.

Но это будет единственным сложным моментом периода, и коснется он очень малого количества людей, о самом же интересном, мы поговорим далее.

Гороскоп Василисы Володиной четко говорит о том, что с 7 ноября начнется время большого счастья, радости, везения. Продлится этот период до 17 ноября и затронет он своим крылом всего лишь представителей трех зодиакальных созвездий. Кого же?

Ракам звезды гарантируют шквалистый ветер перемен, исключительно добрых и прекрасных! В наибольшей степени звезды затрагивают сферу любовных отношений, где Раки могут исправить ошибки прошлого или создать себе благодатную почву для счастливого будущего.

В вашей жизни нет ничего невозможного, просто очень многого вы сами себя лишаете, считая, что у вас не получится. Период с 7 по 17 ноября - просто исключительное время для того, чтобы понять, что вы делаете не так и исправить ситуацию, рубя ее на корню. Стрельцам астролог Василиса Володина рассказала о том, что наступает время везения в делах, в деньгах, в недвижимости.

В указанный период решатся ваши долгие тяжбы, разрешится ситуация с финансовыми напрягами, нормализуется рабочий процесс. Чрезмерная утомляемость уже привела вас к головным болям, чего доброго, приведет к затяжной депрессии, поэтому срочно надо что-то менять.

В период с 7 по 17 ноября небо дает вам добро на отдых, вы должны заниматься только тем, что вам нравится и приносит удовольствие, и пусть весь мир подождет! В жизни Близнецов наступает период чистого и безграничного счастья, такое время бывает раз в десятилетие.

Еще вечером 6 ноября вы можете чувствовать себя плохо и понимать, что у вас куча проблем, а наутро 7 числа понять, что все изменилось. Ситуация вышла из под контроля, и на самотеке сдвинулась вперед, а вам теперь нужно только бежать за паровозом своего счастья.