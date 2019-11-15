Известная блогер с Украины Настя Паркер назвала условия своего переезда в Эстонию (ВИДЕО)

Сегодня у нас в гостях блогер с Украины Настя Паркер, чья мечта исполнилась. Девушка очень хотела побывать в Таллинне, и вот она впервые в нашей стране, несмотря на то, что у нее родственники живут в Эстонии. Обычно они приезжали к ней, а теперь вот Настя решила по-другому.