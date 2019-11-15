Пт, 15.11.2019
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Известная блогер с Украины Настя Паркер назвала условия своего переезда в Эстонию (ВИДЕО)

Сегодня у нас в гостях блогер с Украины Настя Паркер, чья мечта исполнилась. Девушка очень хотела побывать в Таллинне, и вот она впервые в нашей стране, несмотря на то, что у нее родственники живут в Эстонии. Обычно они приезжали к ней, а теперь вот Настя решила по-другому. 

Около месяца назад девушка покинула известный юмористический Youtube-проект Room Factory, особенно популярные видео о реальной жизни собирают по 10 миллионов просмотров. Теперь Настя по-прежнему остается блогером и активно будет вести свои личные каналы Instagram и Youtube. Девушка не исключает, что займется музыкой. 

Настя Паркер в эфире Limon LIVE поделится со зрителями первыми впечатлениями от эстонской столицы - Таллинна, а также назовет условия своего переезда к нам. Еще мы вспомним годы жизни девушки в Москве, которые она вспоминает без особо энтузиазма.

В конце выпуска зрителей ждет новая забава - блиц-опрос, который поможет лучше узнать героиню шоу. 

Смотрите Limon LIVE и приятно проводите вечер пятницы! 

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