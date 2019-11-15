Известная блогер с Украины Настя Паркер назвала условия своего переезда в Эстонию (ВИДЕО)

Сегодня у нас в гостях блогер с Украины Настя Паркер, чья мечта исполнилась. Девушка очень хотела побывать в Таллинне, и вот она впервые в нашей стране, несмотря на то, что у нее родственники живут в Эстонии. Обычно они приезжали к ней, а теперь вот Настя решила по-другому.
Около месяца назад девушка покинула известный юмористический Youtube-проект Room Factory, особенно популярные видео о реальной жизни собирают по 10 миллионов просмотров. Теперь Настя по-прежнему остается блогером и активно будет вести свои личные каналы Instagram и Youtube. Девушка не исключает, что займется музыкой.
Настя Паркер в эфире Limon LIVE поделится со зрителями первыми впечатлениями от эстонской столицы - Таллинна, а также назовет условия своего переезда к нам. Еще мы вспомним годы жизни девушки в Москве, которые она вспоминает без особо энтузиазма.
В конце выпуска зрителей ждет новая забава - блиц-опрос, который поможет лучше узнать героиню шоу.
Смотрите Limon LIVE и приятно проводите вечер пятницы!