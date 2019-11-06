В Таллинне состоится премьера российского гей-фильма

Картина рассказывает о подростках, осознающих свою сексуальность и гомосексуальность, подвергающихся агрессии. Один из них — московский старшеклассник, роль которого сыграл Виктор Тарасенко, влюбился в популярного в школе парня (его роль исполнил способный молодой актер Глеб Калюжный). Другая трагическая история любви разворачивается в 1985 году: трансгендерная танцовщица Нина (Евгений Шварцман), выступающая в клубе для советской элиты, встречает советского генерала (Виталий Кудрявцев), и герои переживают яркие чувства. В роли наблюдателя выступает старшеклассница Аутло (в переводе с английского — вне закона). Ее роль сыграла Елизавета Кашинцева.

Кадр из фильма «Аутло» ФОТО: mk.ru

Свой первый фильм Ксения Ратушная снимала на собственные средства. Дебютантке трудно рассчитывать на чью-то щедрость. Самым опытным актером на площадке оказался Сергей Епишев. В интервью он назвал «Аутло» вызовом в нашем пуританском мире. В проекте неизвестной дебютантки его привлекла неожиданная роль, каких еще не было. А сыграл он школьного учителя с загадочным прошлым. Благодаря «Аутло» Епишев получил новый опыт — походил на каблуках. И поскольку он носит обувь 50-го размера, пришлось ее специально изготавливать. Как сказал нам Сергей, встав на каблуки, он много нового узнал о женщинах.

Кадр из фильма «Аутло» ФОТО: filmz.ru

Ксения Ратушная называет «Аутло» драмой о невозможности истинной свободы и бесконечной любви. «Некоторые сцены могут показаться провокационными, но это артхаусная драма, и то, что внешне выглядит как провокация, всегда несет в себе смысл. Ни в одной сцене мы не шокируем ради шока, не показываем секс ради секса, все подчинено истории, которую мы рассказываем. У нас кино получилось очень метафоричное, в нем много отсылок к известным литературным и художественным произведениям: «Сад земных наслаждений» Босха, «Пир» Платона, Декамерон» Боккаччо. В целом фильм выдержан в стиле поэтического сюрреализма, но его разбавляют и более реалистичные, бытовые сцены. Пласт реальности и ирреальности существуют в мире «Аутло» параллельно, лишь иногда пересекаясь благодаря действиям главных героев» — рассказывает Ксения.

Фото со съемок фильма «Аутло» ФОТО: kinofilms.ua