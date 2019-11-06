Ему было всего лишь 49: умер известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Самарского драмтеатра Виталий Жигалин умер накануне на 49-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице театра.

Широкому зрителю Жигалин известен по ролям в популярных детективных сериалах — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны Следствия», «Литейный», «Чудой район», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и других.

«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером», — говорится в сообщении театра.