Ср, 6.11.2019
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  • Ему было всего лишь 49: умер известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Ему было всего лишь 49: умер известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Витайли Жигалин

ФОТО: скриншот видео

Виталий Жигалин почти всю свою творческую жизнь прослужил в Самарском драматическом театре, сообщает Пятый канал.

Актер Самарского драмтеатра Виталий Жигалин умер накануне на 49-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице театра.

Широкому зрителю Жигалин известен по ролям в популярных детективных сериалах — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны Следствия», «Литейный», «Чудой район», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и других.

«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером»,  говорится в сообщении театра.

Виталия Жигалина не стало после продолжительной болезни. О причинах заболевания артиста не сообщается.

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