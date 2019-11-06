Анфиса Чехова в простыне устроила пикантную съемку на балконе

Чехова не скрывает: она вполне довольна своей фигурой и не собирается изнурять организм жесткими диетами ради надуманных идеалов красоты. Телеведущая одна воспитывает семилетнего сына Соломона. Первенца Анфиса родила от экс-возлюбленного актера Гурама Баблишвили. Весной 2017 года знаменитость объявила о том, что она рассталась с избранником.