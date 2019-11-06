Изучи внимательно: шесть полезных продуктов, которые становятся вредными, если их есть не в то время

Вот шесть продуктов, которые стоит включать в меню в определенное время.

Мед и сухофрукты

Сладости повышают риск ожирения, сахарного диабета и атеросклероза сосудов. И чем меньше вы едите сладкого, тем лучше. Но совсем отказываться от них не стоит. Все-таки именно глюкозой питается головной мозг, а в определенные моменты организм нуждается в хорошем источнике энергии, которым могут стать ложка меда, пара кусочков горького шоколада или несколько сладких сухофруктов.

Сладости будут полезными, если есть их примерно в 16 часов. К этому времени печень успевает израсходовать гликогеновый запас – депо энергии, которым орган подпитывает тело в течение дня. Исчерпание гликогенового депо проявляется упадком сил и слабостью, от которых легко избавиться, просто порадовав себя сладким десертом.

Зеленый чай

Зеленый чай – очень полезный напиток. Он богат антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса и воспалений. Содержащий кофеин, он оказывает легкое стимулирующее действие. А многие люди замечают, что чашечка зеленого чая помогает им не взбодриться, а, наоборот, расслабиться. И поэтому предпочитают употреблять его незадолго сна.

Напиток расслабляет нервную систему. Он содержит аминокислоту теанин, которая способствует снятию напряжения и улучшает сон. Но это полезное действие проявляется, если пить зеленый чай минимум за три часа до сна.

Содержащийся в нем кофеин начинает работу тут же, примерно через 20 минут, а теанин активируется примерно через четыре часа. То есть, выпив чашку зеленого чая, уснуть, скорее всего, у вас не получится. Да и мочегонное действие напитка никто не отменял.

Кофе

С этого бодрящего напитка принято начинать утро, и в этом нет ничего плохого. Но только в том случае, если вы не ограничиваетесь на завтрак чашечкой кофе. Напиток, выпитый натощак, повышает кислотность желудочного сока. Со временем это приводит к развитию гастрита, поэтому пить кофе нужно только после еды.

Вино

Бокал вина перед сном может показаться хорошим выбором, если нужно расслабиться после напряженного дня. Но ученые нейробиологи выяснили, что напиток активизирует некоторые отделы головного мозга. Пик активности наступает через два часа после употребления напитка, то есть в тот момент, когда вы уже спите.

Мозгу нужно отдыхать ночью не меньше, чем телу. А вино, да и любой другой алкоголь, в этом ему мешают. Это проявляется состоянием усталости, разбитости на утро и непониманием, почему вновь не получилось выспаться.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица богаты растительным белком и клетчаткой, очень полезными для организма. Диетологи рекомендуют употреблять их регулярно, а пару раз в неделю и вовсе устраивать «разгрузочные» дни без мяса, включая в меню лишь бобовые, овощи и фрукты.

Несмотря на кажущуюся легкость и диетичность, бобовые – непростая пища для желудочно-кишечного тракта. Они сложны в усвоении, поэтому на ужин есть их точно не стоит. Иначе ночью организм будет занят перевариванием этой тяжелой еды, и выспаться снова не получится.

Фрукты

Долгое время маркетологи убеждали нас начинать день с апельсинового сока, а сегодня врачи доказали, что такая привычка за семь лет гарантированно приведет к развитию сахарного диабета. Фрукты безопаснее соков, так как кроме фруктовых сахаров они содержат растительную клетчатку, а она снижает скорость всасывания сахара и не допускает резкого увеличения уровня глюкозы в крови.

Но это не значит, что есть фрукты стоит перед едой и тем более, начинать с них день. Они содержат органические кислоты, которые могут повышать кислотность желудка и приводить к нарушению работы пищеварительной системы. После еды фрукты ухудшают пищеварение, вызывая брожение и избыточное газообразование в кишечнике. Поэтому включать их в рацион следует через час после еды.