Глюкоза опубликовала горячее фото на пляже

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, опубликовала горячий снимок в социальной сети Instagram. В кадре звезда позирует на пляже в блестящем купальнике, едва скрывающим ее формы. Сексуальности и пикантности фото добавляют красные губы и томный взгляд Натальи.

«Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку. А где вы больше всего любите отдыхать?» — поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Фолловеры отметили сногсшибательную фигуру Глюкозы и поделились в комментариях своим мнением об отдыхе. «Красотка! Главное не где, а с кем! А вообще Греция, Дубаи, Египет…»; «Италия!!! Это моя любовь на века!!!»; «Богиня, Наташа! Ну в чем главный секрет вашей сногсшибательной фигуры? Расскажите»; «Натали, хочу с тобой тоже перезагрузиться», — ответили подписчики.