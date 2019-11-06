Успеть до зимы: что каждому знаку Зодиака нужно сделать в ноябре 2019 года

Прошло два осенних месяца, но многие наверняка не успели выполнить и половины из того, что хотели воплотить до зимы. Эксперты dailyhoro.ru вместе с астрологами спешат подсказать, на каких делах в ноябре нужно сосредоточиться в первую очередь, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Овен, Телец и Близнецы

Представителям этих знаков может навредить Нептун, поэтому астрологи советуют им отказаться от негативного мышления и краткосрочных дел. Ноябрь — удачный месяц для смены работы, для любых значительных перемен в жизни, но при условии, что вы сами будете инициировать все эти изменения. А вот если бездействовать, ожидая удачной возможности, то прождать можно будет до начала января. До конца осени астрологи советуют Овнам, Тельцам и Близнецам проанализировать свои расходы и доходы, составить список важных покупок и планов на будущее, раздать долги, а также удержаться от новых займов.

Рак, Лев и Дева

Поддержка Сатурна обещает представителям этих знаков удачный и насыщенный событиями месяц. Этим стоит воспользоваться, чтобы реализовать как можно больше планов и желаний до декабря. Но все зависит не от возможностей, которые будут буквально сыпаться с неба, а от умения ими пользоваться. Астрологи призывают Раков, Львов и Дев отказаться от оправданий и самоограничений, посвятить больше времени самообразованию, ментальной работе над собой и улучшению личных качеств и навыков.

Весы, Скорпион и Стрелец

Активная Венера обещает Весам, Скорпионам и Стрельцам ослабление и даже полное развеивание различных негативных эффектов, которые могли наносить им вред: порча, зависть, ненависть, сглаз потеряют свою силу. Из этого нужно извлечь выгоду и очистить себя от негатива. В дополнение к этому возрастут шансы наладить личные отношения, разрешить конфликты и воскресить чувства. Но особенно удачно пройдут духовные поиски: лейтмотивом ноября станут размышления и концентрация на своей внутренней жизни.

Козерог, Водолей и Рыбы