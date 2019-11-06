Ср, 6.11.2019
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  • Музыканты Сильвия Ильвес и Пауль Нейцов домузицировались до отношений

Музыканты Сильвия Ильвес и Пауль Нейцов домузицировались до отношений

Silvia Ilves ja Paul Neitsov on paar.

ФОТО: promo

Виртуоз гитары Пауль Нейцов и виолончелистка Сильвия Ильвес еще в сентября начали совместный музыкальный проект, пишет Elu24. Совместные фотографии, размещенные в социальных сетях, позволяли сделать выводы, что Сильвия и Пауль - пара.

Роман Сильвии Ильвес (27) и Пауля Нейцова (25) родился из музыки. Оба увлечены своим делом, и кажется логичным, что молодые люди увлекались и друг другом.

И Сильвия, и Пауль говорят, что чувство между ними возникло внезапно, но они не хотят его скрывать. «Сейчас мы вместе, посмотрим, что будет дальше», - рассказал Пауль.

Сильвия призналась, что ее привлекло в Пауле: это возможность быть самой собой рядом с ним, а также здоровое отношение мужчины к жизни. Пауль же считает, что у них бесконечное количество общих тем, а улыбающееся лицо Сильвии покорило его сразу же.

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