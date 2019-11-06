«Что-то в ней было фальшиво»: стали известны нелицеприятные детали романа Жигунова с Заворотнюк

Подробности отношений знаменитостей рассказал сосед по даче актера и его друг академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

По мнению источника издания «Собеседник», Анастасия не была искренна с Сергеем. По его словам, он впервые увидел Заворотнюк и смог с ней познакомиться, когда она стала приезжать с Жигуновым на дачу в поселок Абрамцево в Сергиево-Посадском районе. Заграевский отмечает, что новая пассия Жигунова старалась понравиться всем соседям, и было понятно, что Сергей ее любит до безумия. При этом, по мнению соседа, сама актриса не в полной мере отвечала избраннику.

«А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним! Сережа с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. Потом, смотрю, он перестал появляться на даче. И Настя куда-то пропала. Я в соседские проблемы не вникал, но в газетах начали всякое писать», - сказал Заграевский.

По его воспоминаниям, через несколько дней он встретил Жигунова на улице, причем раньше актер всегда ездил на машине или на велосипеде, а на этот раз шел пешком.

«Это был совершенно другой человек. Жигунов - всегда милый, очаровательный. А в тот раз даже не улыбнулся, увидев меня. Я остановил свою машину и говорю ему: »Серега, как дела? Давно тебя не видно!« А он отвечает: «Я дачу продаю. Давай прощаться! Здесь меня уже не будет!» - отмечает сосед.