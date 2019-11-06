В Таллинне прошел чумовой концерт ДДТ: скорее смотрите, что происходило в битком набитом зале

Вспышки смартфонов были уже потом, давайте вернемся к началу. Перед выступлением группы в фойе концертного зала продают пластинки и другую атрибутику ДДТ. Люди проходят в зал, откуда открывается потрясающий вид на сцену. Три черные буквы на светлом фоне - DDT, именно латиницей. Архивные фото музыкантов на большом экране. А вот уже и сама группа... Этим вечером вторника в таллиннском концертном зале Alexela было всё: и смех, и слезы, и танцы, и преданные фанаты группы с флагами, зажигавшие в том числе и стоя перед сценой. Трудно представить рок-концерт такой группы как ДДТ без шумящей толпы поклонников у сцены! Сидя слушать зажигательную любимую рок-музыку практически невозможно! Такую «Историю звука», с которой ДДТ приехаа в Таллинн, за 45 минут или за час не расскажешь, поэтому концерт был куда более продолжительным.