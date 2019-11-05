К спасателям обратился экспериментатор с гайкой на члене

К специалистам поисково-спасательного отряда № 1 Можайского территориального управления «Мособлпожспас» обратились за помощью врачи хирургического отделения одной из местных больниц. Они сообщили, что к ним пришел пациент, на пенисе которого застряла металлическая гайка. Снять изделие не удавалось, так как член мужчины распух и посинел, требовалась немедленная операция.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас», еще по пути в больницу спасатели спланировали свои действия, чтобы как можно скорее помочь пострадавшему. Несмотря на богатый опыт работы, с подобным происшествием спасатели столкнулись впервые.