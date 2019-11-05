Что никогда нельзя делать после еды и почему?

Очень важно не только то, что мы едим, но и как ведем себя. Точнее, что мы делаем перед едой, во время еды и после нее. Эти привычки влияют на процесс пищеварения, нормальное усвоение продуктов, обмен веществ. Поверьте, к этому стоит отнестись более ответственно.

Что не нужно делать после еды, чтобы сохранить здоровье?

1) Есть свежие фрукты

Они полезны, спору нет. Многие убеждены, что это лучший десерт после еды. Это большое заблуждение.

Дело в том, что свежие и вкусные спелые фрукты, попадая в желудок (например, после сытного обеда), начинают взаимодействовать с основной пищей. Возникают процессы окисления и брожения, в результате может чувствоваться тяжесть, дискомфорт, нарушаться пищеварение. А вот съедая спелые ягоды и фрукты примерно через 1-1,5 часа после еды или до нее, они принесут нашему организму только пользу.

Полезно знать! Съедая немного фруктов за два часа до еды, активируется метаболизм, нормализуется водный баланс, а клетчатка, давая чувство сытости, защитит вас от переедания и лишнего веса.

2) Пить кофе и чай

Излюбленные напитки большинства из нас. Невозможно представить ни одного дня без чашечки бодрящего кофе. Однако и первом и во втором случае в напитках содержатся кофеин, кислоты, теин, дубильные вещества.

Они то и противопоказаны после еды. Из пищи мы получаем витамины и минералы, необходимые для здоровья и иммунитета. Кофеин и кислота нейтрализуют витамины и железо, которое участвует в процессе кроветворения и выработке гемоглобина. Дубильные вещества и теин в чае, могут нарушить нормальное переваривание пищи.

Врачи рекомендуют пить эти напитки не сразу, а подождать хотя бы часик после еды.

3) Спать после еды

Излюбленное занятие многих. Но укладываясь на диван после еды и принимая горизонтальное положение, мы причиняем вред организму. Во-первых, нарушается нормальное прохождение пищи через кишечник. Во-вторых, замедляются все процессы в организме и пищеварительный тоже, пища начинает «застаиваться» внутри и попросту портиться. Рекомендуется немного подождать, минут 40-60, после чего можно и прилечь.

4) Выкурить сигарету

Большинство курящих людей обязательно закурят после еды. Сразу этого делать не стоит, токсины губительно действуют на полезные вещества из пищи. В итоге они просто не оказывают никакой пользы. Вторая причина не менее важная - эта вредная привычка может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.

5) Расстегивать и ослаблять ремень в поясе

Это не нужно делать во время приема пищи и после него. Любой знающий гастроэнтеролог посоветует вам приступать к приему пищи, заранее ослабив в поясе ремень. Стесняющая, сдавливающая одежда, туго затянутый ремень или пояс нарушают чувствительный процесс пищеварения и прохождения пищи. В результате может появиться рефлюкс или изжога.

Если у вас туго подтянут ремень, ослабьте его перед тем, как сесть за стол. Дело в том, что наполняя желудок, тугой пояс задерживает пищу, а когда вы его ослабляете, она резко опускается вниз, блокируя работу кишечника и пищеварение.

6) Пройтись после еды

Прогулка по свежему воздуху - это хорошо, сжигаются калории после еды и многие убеждены, что так и надо. Но лучше подождите минут хотя-бы пятнадцать. Пусть пища «уляжется».