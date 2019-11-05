Ани Лорак подразнила мужчин полуобнаженной грудью в мини-топе

41-летняя Ани Лорак (Каролина Куек) примерила интересный аутфит. Поп-звезда едва не оголила бюст на съемках нового клипа, пишет Cosmo.
Певица умело разжигает к себе интерес, играя с контрастами. Она одинаково успешно воплощает нежные и провокационные образы. Свежий и дерзкий образ позволил артистке получить новую порцию похвалы.
Исполнительница позировала на природе, на фоне горной местности и иномарки, в которой сидел мужчина. Лорак предстала в наряде в стиле total-black. Исполнительница хита «Мой новый бывший» надела короткий топ, который не смог полностью закрыть ее грудь. Роскошные формы и тонкая талия остались открыты взорам любопытных поклонников.
Звезда надела короткую расклешенную юбку, которая оголила ее стройные ноги. Певица захватила с собой кожаную косуху оригинального кроя с бахромой.
Лорак сделала модную прическу — уложила свои пышные волосы на одну сторону. Интересный аутфит дополнили выразительный макияж с акцентом на глаза и круглые серьги. «Скоро суперпремьера!» — заинтриговала дива, но не стала вдаваться в подробности.
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