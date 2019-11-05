Анне Вески «забросали» домашними пирожками на концерте в храме в Москве

Звезда эстонской сцены пела больше двух часов в святом месте. Все композиции она исполнила вживую. Между песнями она охотно общалась с собравшейся публикой. Рассказывала о работе с Игорем Корнелюком, Михаилом Таничем, Ларисой Рубальской. Все были в восторге от концерта Вески. Многие собравшиеся ей активно подпевали и бурно реагировали на каждую новую композицию звезды. Причем порой зал пел вместе с Вески. «Все же понимают эстонский?» – спрашивала артистка. И поклонник хором кричали Ja!, то есть «Да!».