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Анне Вески «забросали» домашними пирожками на концерте в храме в Москве

Анне Вески

ФОТО: Sille Annuk

Публика была в восторге от выступления исполнительницы, сообщает teleprogramma.pro.

4 ноября певицу Анне Вески на концерте в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя забросали домашними пирожками и цветами. В качестве угощения. Звезда явно не ожидала такого теплого приема.

Звезда эстонской сцены пела больше двух часов в святом месте. Все композиции она исполнила вживую. Между песнями она охотно общалась с собравшейся публикой. Рассказывала о работе с Игорем Корнелюком, Михаилом Таничем, Ларисой Рубальской. Все были в восторге от концерта Вески. Многие собравшиеся ей активно подпевали и бурно реагировали на каждую новую композицию звезды. Причем порой зал пел вместе с Вески. «Все же понимают эстонский?» – спрашивала артистка. И поклонник хором кричали Ja!, то есть «Да!».

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