Два месяца после родов? Грете Гриффин показала, что она действительно горячая мамочка!

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (26), которая живет со своей семьей в США, опубликовала в Instagram очередное фото.
В сентябре этого года Грете во второй раз стала матерью и уже сейчас выглядит потрясающе. На фото она позирует в юбке-карандаш, которая подчеркивает ее соблазнительные формы.
Также можно заметить, что волосы блондинки стали необычного оттенка - розового.
Живи и дай жить другим,
- написала она под фото.
"Красотка", "Горячая мамочка", "Так красиво", - написали в комментариях подписчики.
В 2012 году Грете уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем - игроком в американский футбол (NFL) Робертом. Пара поженилась в 2018 году. Они воспитывают двух дочерей: Глорию, которая родилась в 2017 году, и Гамею, которая появилась на свет в сентябре 2019 года.