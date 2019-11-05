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Два месяца после родов? Грете Гриффин показала, что она действительно горячая мамочка!

Грете Гриффин

ФОТО: instagram.com/gretegiii

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (26), которая живет со своей семьей в США, опубликовала в Instagram очередное фото.

В сентябре этого года Грете во второй раз стала матерью и уже сейчас выглядит потрясающе. На фото она позирует в юбке-карандаш, которая подчеркивает ее соблазнительные формы.

Также можно заметить, что волосы блондинки стали необычного оттенка - розового.

Живи и дай жить другим,

- написала она под фото.

"Красотка", "Горячая мамочка", "Так красиво", - написали в комментариях подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live and let live💕

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В 2012 году Грете уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем - игроком в американский футбол (NFL) Робертом. Пара поженилась в 2018 году. Они воспитывают двух дочерей: Глорию, которая родилась в 2017 году, и Гамею, которая появилась на свет в сентябре 2019 года.

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