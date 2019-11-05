Два месяца после родов? Грете Гриффин показала, что она действительно горячая мамочка!

В сентябре этого года Грете во второй раз стала матерью и уже сейчас выглядит потрясающе. На фото она позирует в юбке-карандаш, которая подчеркивает ее соблазнительные формы.

В 2012 году Грете уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем - игроком в американский футбол (NFL) Робертом. Пара поженилась в 2018 году. Они воспитывают двух дочерей: Глорию, которая родилась в 2017 году, и Гамею, которая появилась на свет в сентябре 2019 года.