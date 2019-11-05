Знаки Зодиака, которым суждено быть вместе

Любовь — штука непредсказуемая. Сегодня вам хорошо вместе, а завтра между вами непреодолимые горы. Для того чтобы отношения жили как можно дольше, эксперты советуют пользоваться любовными талисманами.

Овен и Водолей

У Водолеев есть неуемное стремление к изучению чего-то нового, к открытиям и постоянному развитию. Единственное, чего им не хватает, так это уверенности Овнов. Когда эти люди встречаются, они могут свернуть вместе горы. Водолеи вдохновляют Овнов, а последние привносят в отношения мощную силу и уверенность.

Это один из ярчайших примеров того, как хорошо люди могут подходить друг другу энергетически. Конечно, бывают некоторые проблемы, когда Овен берет на себя слишком много. Астрологи не советуют представителям этого знака быть безоговорочными лидерами в отношениях. И тогда любовь будет яркой и долговечной.

Телец и Весы

Тельцы и Весы — люди, которые ценят красоту и элегантность, внешнюю привлекательность человека в обществе. Именно в этом они сходятся и подходят друг другу. Астрологи отмечают невероятно высокую совместимость между ними, потому что они будут восхищаться друг другом открыто. Внутренний мир для этих людей второстепенен, но станет хорошим дополнением к ярким отношениям.

Тельцы талантливы и развиты творчески, а Весы в таких людях души не чают. Это прекрасный союз двух разных стихий, но похожих мировоззрений, приправленных двумя разными соусами, дополняющими друг друга. Весы верные и добрые, а Тельцы ревнивые и требовательные: эксперты сайта dailyhoro.ru полагают, что представителям этих знаков будет о чем поговорить.

Близнецы и Стрелец

Близнецы и Стрельцы — это люди, которые любят свободу в отношениях, да и в жизни в целом. Они являются самолюбивыми личностями. У них очень похожие слабости по знаку Зодиака, из-за чего они очень хорошо понимают друг друга. Они словно на одной волне, и это видно абсолютно сразу. С первых секунд эти люди чувствуют, что нашли родственную душу.

Самое интересное, что им не нужно объяснять друг другу то, насколько важной для каждого из них является самодостаточность в отношениях. И Близнецы, и Стрельцы любят, когда им никто не докучает. Дело не в том, что они любят одиночество — просто эти люди не могут жить без смены обстановки. Им нужны новые эмоции.

Рак и Скорпион

Раки являются людьми, у которых в приоритете стоит семья — родители, дети и конечно же вторая половинка. Скорпионам это нравится, ведь они очень ценят такие человеческие качества. Всю свою жизнь они находятся в поисках того, кто сможет им подарить чистую и светлую любовь, без притворства, без обмана и лицемерия.

Раки чувствуют то же самое, но этим людям нужно время, чтобы узнать друг друга, ведь сразу это никак не почувствуешь. И даже тут звезды и планеты постарались на славу: у обоих знаков Зодиака очень развита интуиция в вопросах, касающихся чувств и любви.

Лев и Дева

У Львов и Дев очень разные характеры. На первый взгляд кажется, что им точно не по пути друг с другом, но это совершенно не так. Просто их отношениям нужно дать немного настояться. Эти люди в самом начале знакомства ведут себя довольно отстраненно и действуют от защиты. Они не торопят события, осторожно проводят разведку.

Девы и Львы отлично уживаются вместе, если стремятся к компромиссам. Эти люди очень любят и уважают друг друга. В первые минуты общения между ними появляется страсть, но они предпочитают этого не показывать. Зато через некоторое время все становится ясно обеим сторонам. Еще их связывает то, что они не терпят лжи и притворства.

Козерог и Рыбы

Козероги — недоверчивые и отстраненные люди. Они не торопят события и пытаются узнать человека получше, прежде чем начинать серьезные отношения. Рыбы тоже никуда не торопятся, потому что очень боятся разочарований. В этом плане этим людям очень хорошо вместе. Они могут встречаться долгие месяцы, прежде чем перейдут на другой уровень отношений.