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Гороскоп на 5 ноября: ревизия планов для Весов и переломный момент для Дев

Завтрак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Люди, у которых хорошо работает интуиция, еще с утра этого вторника почувствовали, что этот день стоит начинать спокойно и неторопливо. С утра на нас действуют энергии сложного 9-го лунного дня, а после обеда в силу вступает многообещающий 10-й лунный день. Советую вам сначала заняться освобождением от старых вещей, а потом можно приступить к шопингу, рекомендуют vesti.ua.

Овен

При неожиданной встрече со старым знакомым, контролируйте слова — не наговорите лишнего.

Телец

У этого дня есть несколько символов, главный из них — фонтан, и он покажет силу ваших «истоков».

Близнецы

Этот вторник советую провести спокойно — активность может отбросить вас назад.

Рак

Если личные отношения начали давать трещину, сегодня прекрасный день, чтобы это исправить.

Лев

Путешествия, начатые в 10-е лунные сутки, закончатся успешно, но не превышайте скорость.

Дева

Этот вторник может стать переломным моментом в очень важном для вас деле.

Весы

Ревизия планов и их дальнейшее обсуждение с близкими — самое лучшее занятие для вечера.

Скорпион

Начало дня лучше провести уединенно, а после обеда вас ждет водоворот событий.

Стрелец

Если утренние часы вы сможете встретить с терпением, то дальше все пойдет как по маслу.

Козерог

Будет решаться важный вопрос, связанный с вашей собственностью — проконтролируйте его.

Водолей

Рекомендую вечером пойти на встречу, а возможно, и на свидание с новым человеком.

Рыбы

В этот день вам надо подготовить плацдарм для новых свершений и побед.

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