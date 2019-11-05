Гороскоп на 5 ноября: ревизия планов для Весов и переломный момент для Дев

Люди, у которых хорошо работает интуиция, еще с утра этого вторника почувствовали, что этот день стоит начинать спокойно и неторопливо. С утра на нас действуют энергии сложного 9-го лунного дня, а после обеда в силу вступает многообещающий 10-й лунный день. Советую вам сначала заняться освобождением от старых вещей, а потом можно приступить к шопингу, рекомендуют vesti.ua.
Овен
При неожиданной встрече со старым знакомым, контролируйте слова — не наговорите лишнего.
Телец
У этого дня есть несколько символов, главный из них — фонтан, и он покажет силу ваших «истоков».
Близнецы
Этот вторник советую провести спокойно — активность может отбросить вас назад.
Рак
Если личные отношения начали давать трещину, сегодня прекрасный день, чтобы это исправить.
Лев
Путешествия, начатые в 10-е лунные сутки, закончатся успешно, но не превышайте скорость.
Дева
Этот вторник может стать переломным моментом в очень важном для вас деле.
Весы
Ревизия планов и их дальнейшее обсуждение с близкими — самое лучшее занятие для вечера.
Скорпион
Начало дня лучше провести уединенно, а после обеда вас ждет водоворот событий.
Стрелец
Если утренние часы вы сможете встретить с терпением, то дальше все пойдет как по маслу.
Козерог
Будет решаться важный вопрос, связанный с вашей собственностью — проконтролируйте его.
Водолей
Рекомендую вечером пойти на встречу, а возможно, и на свидание с новым человеком.
Рыбы
В этот день вам надо подготовить плацдарм для новых свершений и побед.