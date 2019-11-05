Гороскоп на 5 ноября: ревизия планов для Весов и переломный момент для Дев

Овен

При неожиданной встрече со старым знакомым, контролируйте слова — не наговорите лишнего.

Телец

У этого дня есть несколько символов, главный из них — фонтан, и он покажет силу ваших «истоков».

Близнецы

Этот вторник советую провести спокойно — активность может отбросить вас назад.

Рак

Если личные отношения начали давать трещину, сегодня прекрасный день, чтобы это исправить.

Лев

Путешествия, начатые в 10-е лунные сутки, закончатся успешно, но не превышайте скорость.

Дева

Этот вторник может стать переломным моментом в очень важном для вас деле.

Весы

Ревизия планов и их дальнейшее обсуждение с близкими — самое лучшее занятие для вечера.

Скорпион

Начало дня лучше провести уединенно, а после обеда вас ждет водоворот событий.

Стрелец

Если утренние часы вы сможете встретить с терпением, то дальше все пойдет как по маслу.

Козерог

Будет решаться важный вопрос, связанный с вашей собственностью — проконтролируйте его.

Водолей

Рекомендую вечером пойти на встречу, а возможно, и на свидание с новым человеком.

Рыбы