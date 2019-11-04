Шокирующие кадры: старики гниют заживо в столичном центре сестринского ухода

В передачу «Kuuuurija» обратились две сестры, чья мать оказалась в ужасной ситуации. В 2018 году у Лайне за одни сутки случилось два инфаркта. Дочери вызвали скорую, которая доставила пожилую женщину в Северо-Эстонскую региональную больницу (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla). Через некоторое время Лайне выписали и направили восстанавливаться после болезни в Северо-Эстонский центр восстановительного лечения (Põhja-Eesti Taastusravikeskus AS), который расположен на улице Сыле. Здесь были очень хорошие условия, и как сама Лайне, так и дочери, были всем довольны.

Летом прошлого года у Лайне начались проблемы с сердечным ритмом. А позднее, за дополнительные деньги, женщину решили перевести в Хийуский лечебный центр (SA Hiiu Ravikeskus).

Лайне в Хийуском лечебном центре ФОТО: Скриншот видео / Kuuurija / Kanal 2

Дальше начались проблемы: женщину каждый раз оставляли без помощи и ухода, не менялись подгузники, не измерялось давление. Дочерям не давали никакой информации о состоянии матери. Пациентка постоянно лежала в своих фекалиях и моче, от нее исходил ужасный запах. А на неудобные вопросы дочерей обычно отвечали, что еще просто не успели поменять. Тревожная кнопка, которая должна быть доступна лежачему пациенту, была убрана за кровать таким образом, что пациент не мог до нее дотянуться. Такая же ситуация была и в других палатах.

Лайне умерла 25 сентября этого года. За два дня до ее смерти сестры сделали фотографии — это по-настоящему шокирующие кадры, которые не стоит смотреть слабонервным: пролежни на последней стадии, огромная дыра в нижней части спины, некроз тканей, позвоночник зиял сквозь рану.

Лайне за два дня до смерти ФОТО: Скриншон видео

Однако в документах всегда было записано, что пролежней у пациента нет. Хотя это не могло произойти за один день, но никто ни разу не сказал об этом — ни врач, ни медсестры.

После этого женщины в срочном порядке обратились в Департамент здравоохранения (Terviseamet), но там им ответили, что жалобы рассматриваются один раз в квартал и помочь сейчас ничем нельзя.

Стоит отметить, что данное медицинское учреждение (SA Hiiu Ravikeskus) уже попадало в поле зрения СМИ. Также им неоднократно делались предписания со стороны Госконтроля в связи с плохим качеством оказания услуг.

Представитель Министерства социальных дел (Sotsiaalministeerium) сказала, что быстрое реагирование на такого рода жалобы не в их компетенции, и что этим должен все же заниматься Департамент здравоохранения. Получается, что в прошлый раз женщин обманули?

«Kuuuurija» обратились в Хийуский лечебный центр, чтобы выслушать их версию событий. От этого предложения представители учреждения отказались, направив документы в экспертную комиссию при Министерстве социальных дел.

У передачи имеется видеозапись разговора с руководством центра, но показать ее не представляется возможным. Дело в том, что интересы центра представляет бывший канцлер права Эстонии, а ныне присяжный адвокат – Аллар Йыкс.

Аллар Йыкс ФОТО: Скриншон видео

По его словам, в том случае если это видео выйдет в эфир, Катрин Луст и Kanal 2 могут быть оштрафованы на сумму до 20 000 000 евро. Можно сказать, что Аллар Йыкс пытается таким образом ограничить свободу слова, хотя ранее, будучи канцлером права, он эту свободу защищал.