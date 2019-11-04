В Германии подумывают запретить лечение гомосексуализма

Автором законопроекта о запрете конверсионной терапии выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По его мнению, гомосексуализм не является болезнью, а попытки его излечить приводят лишь к физическим и психическим страданиям. «Эта предполагаемая терапия сделает вас скорее больным, чем здоровым. Ее запрет станет важным социальным сигналом для общества», — заявил Шпан.

Министр предложил запретить принудительную репаративную терапию для несовершеннолетних пациентов. Для тех, кому исполнилось 18 лет и кто по собственному желанию решил пройти курс лечения, такая процедура будет по-прежнему разрешена, однако решение взрослых пойти на терапию не должно приниматься по принуждению — например, под влиянием церковного пастыря, а также вследствие обмана или ошибки. В случае принятия этого закона нарушителей будут штрафовать, а также лишать свободы на срок до одного года. Кроме того, Шпан планирует также запретить рекламу конверсионной терапии.

Репаративная терапия представляет собой комплекс медикаментозных и психотерапевтических методов, которые направлены на исправление сексуальных отклонений и возвращение пациента к гендерной норме. В Германии о необходимости отменить эту меру говорят с 2017 года. Противниками запрета терапии выступает Ассоциация свободных евангельских церквей страны.

Запрет на подобное лечение действует в Бразилии, Аргентине, Швейцарии, Мальте, нескольких провинциях Канады и многих американских штатах.