Гарик Харламов дерзко посмеялся над песней Ольги Бузовой

Гарик Харламов в последние дни находится на гастролях вместе с коллегами. Недавно он впервые выступил в Дублине. А следом посетил Лондон. Комик регулярно делится с подписчиками впечатлениями о посещенных городах. Например, гуляя по Лондону, он отметил, что Биг Бен, завешанный строительными лесами, похож на китайский дом, пишет Телепрограмма.
Однако несмотря на насыщенный график, Гарик не забывает свое любимое занятие — создание мемов. На этот раз объектом стала Ольга Бузова. В микроблоге Харламова появился пост, содержащий лишь несколько слов:
Таким образом комик намекнул на песню Ольги «Мало половин». В описании поста он написал: «И никак иначе». Интересно, что на публикацию отреагировала и сама исполнительница, оставив в комментарии веселые смайлики.