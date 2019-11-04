Гарик Харламов дерзко посмеялся над песней Ольги Бузовой

Гарик Харламов в последние дни находится на гастролях вместе с коллегами. Недавно он впервые выступил в Дублине. А следом посетил Лондон. Комик регулярно делится с подписчиками впечатлениями о посещенных городах. Например, гуляя по Лондону, он отметил, что Биг Бен, завешанный строительными лесами, похож на китайский дом, пишет Телепрограмма.