Муж Лолиты Милявской раскрыл причины развода

Иванов заявил, что у них с женой были проблемы, которые они пытались обсудить, однако супруги не слышали друг друга и не смогли сберечь чувства. «Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление», — сказал он.

Бывший муж певицы добавил, что хотел совместных детей, а Милявская — нет. «Лола говорит, ее астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной», — заявил также Иванов.

Мужчина утверждает, что стал встречаться с другой девушкой после того, как разъехался с женой. Но певица, не разобравшись, начала поливать его грязью через журналистов и отправляла ему по ночам сообщения.

Иванов заявил, что планирует разгрести ту грязь, которая на него обрушилась, и жить как раньше. «Время, проведенное рядом с этой яркой женщиной, навсегда останется в моей памяти», — заверил он.