Латвия в пролете, а Таллинн - нет! Григорий Лепс выступит в Эстонии с новой шоу-программой

На прошлой неделе стало известно, что российский певец Григорий Лепс стал персоной нон грата в Латвии, это уже далеко не первая страна, запретившая артисту въезд, а Латвия, похоже, последовала примеру Литвы.
Эстония пока не идет на поводу у своих стран-соседок, здесь Лепса ждут и артисту очень рады. На это указывают и отличные продажи билетов на концерт.
Каждое его выступление — незабываемое событие и настоящий подарок для тысяч поклонников. 21 февраля с программой «Иди и смотри» на сцене арены Tondiraba выступит Григорий Лепс. В программе лучшие и самые любимые песни в неподражаемом исполнении артиста.
В музыке и на сцене, как и в любой другой профессии, есть ремесленники и творцы. И в этом сравнении нет ничего уничижительного: просто кому-то от Бога дан великолепный голос, кому-то - сражающее наповал обаяние, кому-то - удивительное чутье, помогающее манипулировать публикой.
Григорий Лепс — потрясающий артист, который превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту, в каждое слово весь свой невероятный талант, безграничный темперамент, недюжинную силу и бесконечную нежность.
Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и неизменно собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий. Именно поэтому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ - песен и клипов. Именно поэтому все без исключения его концерты проходят с неизменными аншлагами.
Ведь, слушая Лепса, зрители не просто забывают о своих горестях и проблемах, они заряжаются энергией этого удивительного артиста и возрождаются к жизни, любви и творчеству!